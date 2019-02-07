Скворцова: 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением алкоголя

Употребление алкоголя и появление связанных с этим заболеваний является причиной 70% смертей мужчин трудоспособного возраста, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM».

Скворцова уточнила, что из-за алкоголя развивается циррозы, язвенная болезнь желудка, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь. Другая причина — курение.

Министр сказала, что главным фактором преждевременной смертности (более 80%) считаются сосудистые патологии. Скворцова добавила, что от наследственности зависит только 15% состояние человека, остальные 85% — влияние средовых факторов, и в большей степени — образ жизни.

Глава Минздрава привела такую статистику: время смертность женщин трудоспособного возраста составляет 203 человека на 100 тысяч, а мужчин трудоспособного возраста — 750 человек на 100 тысяч.

Напомним, в ноябре 2017 года Минздрав заявил, что продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 лет. Так, смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 4,1%, ​новообразований — на 3%, болезней органов дыхания — на 10,7%, туберкулеза — на 16,9%, болезней органов пищеварения — на 5,1%, случайных отравлений алкоголем — 19,3%, а также в результате ДТП — на 7,7%.