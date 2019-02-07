ЦИК зарегистрировал Порошенко кандидатом в президенты Украины

ЦИК Украины зарегистрировал действующего президента страны Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства, сообщило агентство «Укринформ».

О том, что Порошенко намерен принять участи в выборах как самовыдвиженец, он заявил 29 января 2019 года.

«Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины», — объяснил глава государства.

Порошенко считает, что стране необходим «холодный мир» с Россией, и он также продолжит восстанавливать территориальную целостность Украины политико-дипломатическим путем.

Напомним, ЦИК Украины уже зарегистрировал более 30 кандидата в президенты страны. Среди зарегистрированных кандидатов также есть шоумен Владимир Зеленский и глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко.