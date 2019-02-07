Руководство СК по Карачаево-Черкесии начали проверять из-за дела Арашуковых. Там уже начались отставки

Следственный комитет (СК) России проводит служебную проверку в отношении первого заместителя руководителя управления СК по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова, сообщается на сайте ведомства.

В СК отметили, что накануне Булатов подал рапорт об отставке. С ним, Езаовым и рядом других сотрудников подразделений СК Северо-Кавказского федерального округа, вызванных в Москву, проводятся следственные действия в связи с уголовным делом против сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, а также их соучастников.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что нескольких высокопоставленных сотрудников управлений СК и МВД по Карачаево-Черкесии вызвали в Москву для допроса по делу Арашукова-младшего. Источник РБК утверждал, что в Центральный аппарат СК вызвали четырех человек, в том числе Булатова, и начальника центра по противодействию экстремизму МВД Тимура Бетуганова.

Собеседник «Ленты.ру» утверждал, что помимо них в Москву вызвали Езаова и руководителей двух отделов. Издание 6 февраля отмечало, что допрос уже состоялся.

Напомним, 30 января Рауфа Арашукова задержали в здании Совета Федерации и арестовали на два месяца. По версии следствия, он причастен к убийствам заместителя председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309 УК). Расследованием первого убийства занимался Бетуганов.

Арашукова отправили под арест до 30 марта. Это решение оспаривалось в Мосгорсуде, однако он признал заключение сенатора под стражу законным.

В тот же день в Петербурге задержали и его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Арашукова-старшего обвинили в хищениях природного газа на сумму около 30 млрд рублей (ч. 4, ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК) и арестовали на два месяца. По делу о хищении природного газа проходят семь фигурантов, среди которых, помимо Рауфа и Рауля Арашуковых, — их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях на Северном Кавказе.