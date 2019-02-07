Клишас: на создание изолированного интернета в России понадобится более 20 млрд рублей

На реализацию законопроекта о создании автономного сегмента российского интернета, который был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Андреем Клишасом, понадобится более 20 млрд рублей. Об этом он сам сообщил «Новой газете».

«Законом о бюджете предусмотрены средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер (создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования). Как только Центр мониторинга начнет работу и проанализирует структуру сети, будут определены реальные угрозы и выбрано оборудование, которое позволит противодействовать угрозам, можно будет определить и объем необходимых средств на дальнейшие мероприятия», — объяснил он.

Клишас отметил, что паспорт проекта «Информационная безопасность», одобрило правительство. В нем предусмотрено финансирование размером более 20 млрд рублей на различные мероприятия.

Напомним, 14 декабря прошлого года законопроект о создании инфраструктуры для автономной работы Рунета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций был внесен в Госдуму. Клишас также является одним из авторов законопроектов об административном наказании за оскорбление власти и о запрете фейковых новостей в интернете.

После интервью сенатора «Новой газете», где прозвучало высказывание о «Госдуре», СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутаты решили отложить рассмотрение законопроектов о регулировании интернета, в том числе и проекта об изоляции российского интернета. Позднее председатель профильного думского комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что работа над инициативами Клишаса «идет в обычном режиме».

В начале февраля принять в первом чтении законопроект рекомендовало правительство, отметив, что его необходимо доработать и устранить «неопределенности». 7 февраля его должен рассмотреть профильный комитет по информационной политике.