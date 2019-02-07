Верховная рада запретила гражданам России быть наблюдателями на выборах в Украине

Верховная рада Украины запретила гражданам России и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах, сообщает УНИАН.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 232 народных депутата.

Согласно документу, официальными наблюдателями на выбора в Украине не могут стать лица, которые являются гражданами «государства-агрессора» или «государства-оккупанта».

Автор законопроекта, народный депутат Ирина Луценко, отмечала, что документ разработан «с целью минимизации рисков и угроз вмешательства России в проведение выборов в Украине».

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал допустить российских наблюдателей в составе миссии от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его словам, в противном случае у россиян будут основания поставить под сомнение прозрачность выборов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатам на эту должность более 30 кандидатов. Среди них — действующий президент Украины Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко.