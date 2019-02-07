Задолженность по кредитам медучреждений Кемеровской области составила 1,7 млрд рублей

На начало 2019 года у больниц Кемеровской области накопилась кредиторская задолженность в размере 1,7 млрд рублей. Об этом рассказала заместитель губернатора региона по вопросам социального развития Елена Малышева, сообщает «Коммерсант».

Просроченная задолженность составила 459 млн рублей. По словам Малышевой, долги начали расти в 2010 году в связи с необходимостью выполнения президентского указа по увеличению зарплат медработникам.

«Медучреждения оказались не готовы экономически выполнить указ. Не был рассчитан баланс доходов и расходов, не были убраны неэффективные расходы, не было понимания этого механизма у главврачей — и до сих пор нет. Неэффективная работа главврачей как руководителей, отсутствие системности, все это привело к финансовой яме», — рассказала она.

Замначальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев сообщил «Коммерсанту», что повышение зарплат медработникам в 2012 году было первоочередной задачей, на другие нужно было брать кредиты. По его словам, это пришлось делать тем медучреждениям, где преобладали неэффективные расходы.

Малышева отметила, что для выхода из кризиса нужно их уменьшить, на это понадобится три-четыре года. По ее словам, в Кемеровской области начали реорганизацию системы здравоохранения, в результате чего должен уменьшиться административно-управленческий аппарат и расходы на его содержание. Число медицинского персонала уменьшать не будут, отметила Малышева.

«Коммерсант» отмечает, что, по информации пресс-службы Кемеровского департамента охраны здоровья населения, пробное объединение учреждений на базе Новокузнецкой городской больницы №1 в ноябре 2018 года позволило за полтора месяца снизить просроченную задолженность на 30 млн рублей, с 300 млн рублей до 270 млн рублей.

«После оптимизации — вывода из состава учреждения неработающих зданий и площадей, земельных участков, централизации работы хозслужб и других методов — ожидаемый экономический эффект составит 60 млн руб.», — рассказали «Комерсанту» в департаменте.

Источник «Коммерсанта» в медицинских кругах города Новокузнецка предположил, что в настоящее время хотят сделать так, чтобы эффективные больницы в регионе «вытягивали» убыточные учреждения и платили по долгам. Он рассказал, что в городе не хватает медицинских кадров, а пациенты из-за очередей «бегут к частникам». «Крупнейшая частная клиника в Новокузнецке уже не справляется с потоком пациентов», — сказал собеседник «Коммерсанта».