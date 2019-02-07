СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ) в рамках расследования незаконной добычи белух и косаток в бухте «Средняя» под Находкой в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в СК, выявлены факты ненадлежащего содержания 90 белух и 11 косаток.

«Принимаются меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания», – говорится в сообщении.

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В начале ноября прошлого года «Новая газета» сообщила, что в бухте «Средняя» содержатся незаконно выловленные 11 косаток и 90 белух для последующей продажи в Китай. По информации издания, примерная стоимость сделки могла составлять около 19 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной ловле морских животных (ч. 3 ст. 256 УК). Экологи сообщали, что животные находятся в неприемлемых условиях. Позднее из бухты пропали три белухи. Зоозащитники считают, что они погибли.

В конце декабря приморский суд снял арест с косаток и белух, что вызвало опасения у зоозащитников. Они предположили, что отловщики, которым вернули животных, теперь могут тайно переправить их в Китай контрабандой, хотя по закону они не могут продавать млекопитающих ни внутри России, ни за ее пределам.