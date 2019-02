Суд Ростова-на-Дону оставил под домашним арестом члена «Открытой России» Анастасию Шевченко

Суд Ростова-на-Дону решил оставить под домашним арестом члена «Открытой России» Анастасию Шевченко, обвиняемую в участии в нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Об этом рассказал «МБХ медиа» общественный активист Николай Шатунов, присутствовавший на заседании.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения жалобу стороны защиты, оставив Шевченко под домашним арестом.

Шатунов отметил, что слушатели по окончании судебного заседания кричали «позор».

Напомним, в январе против Шевченко было возбуждено первое в России уголовное дело по ст. 284.1 УК. 21 января у нее и еще нескольких активистов в Ростове-на-Дону и Татарстане прошли обыски, а 23 января ее поместили ее под домашний арест. 30 января Шевченко предъявили официальное обвинение. В тот же день ее старшая дочь попала в реанимацию с обструктивным бронхитом, на следующий день она скончалась.

Шевченко не могла посетить дочь в больнице, так как находилась под домашним арестом, но позже получила разрешение от следователя поехать в больницу. Однако врачи не разрешили матери войти в палату. На похороны дочери Шевченко впоследствии отпустили.

В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными ряд организаций, которые были связаны с Михаилом Ходорковским: зарегистрированная в Великобритании «Открытая Россия» (OR Otkrytaya Rossia), Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia), «Институт современной России» (Institute of Modern Russia, Inc) в США.

В российской «Открытой России» отмечали, что их движение не подпадает под это описание: оно не зарегистрировано и действует только на территории России. По данным Znak.com, всего за последний год по ст. 20.33 КоАП (осуществление в России деятельности международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной) привлекли 53 активистов движения.