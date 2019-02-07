Правозащитники предупредили о начале «репрессивной кампании» в России

В России формируются условия для новой репрессивной кампании, а член совета движения «Открытая Россия» Анастасия Шевченко и коломенский активист Вячеслав Егоров — на обоих завели уголовные дела — первые жертвы этой кампании, заявили правозащитники во время пресс-конференции в Росбалте.

Обозреватель «МБХ Медиа» Зоя Светова указала на то, что дело против Шевченко ставит под угрозу «обычную политическую деятельность» в России. Показателен пример с обвинением Анастасии Шевченко.

Следствие считает, что она участвовала в запрещенной в России иностранной организации «Открытая Россия» Великобритания (статья 284.1 УК РФ), а в действительности Шевченко состояла в российском общественном движении «Открытая Россия», зарегистрированном в 2016-м году, которое не имеет отношения к британской организации.

«Получается, любой из нас может быть привлечен к уголовной ответственности. Потому что можно придумать, что каждый из нас состоит в какой-то марсианской организации, зарегистрированной непонятно где», — сказала Светова.

Что касается дела против коломенского активиста Вячеслава Егорова, выступавшего против мусорного полигона в деревне Воловичи, то ему вменяют нарушение статьи 212.1 УК РФ — неоднократное нарушение порядка организации либо проведение публичных мероприятий. Как указывали правозащитники во время пресс-конференции, по этой статье не возбуждали дела и не арестовали россиян с 2017 года — в последний раз по ней проходил активист Ильдар Дадин.

Координатор юридической помощи проекта «ОВД-Инфо» Алла Фролова увидела в обвинениях Егорову по «статье Дадина» угрозу соблюдения Конституции, в том числе выражения свободы мысли. По ее словам, очередное применение статьи 212.1 УК РФ стало фактически означать запрет на проведение сборов граждан России на улице для обсуждения проблем.

На «реинкарнацию» и «опасность» статьи 212.1 УК РФ также указывает правозащитник Валерий Борщев. Он уверен, что дела против Шевченко и Егорова не являются «точечными». «Власть прорабатывает новые этапы, работает над новыми принципами. Идет экспериментирование, и они нащупывают некую линию, чтобы начать волну репрессий, и, собственно, эта волна уже началась», — заключил Борщев.

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Как заметил лидер движения «За права человека» Лев Пономорев, власть уже «подготовила почву» для новой волны репрессий, потому что до этого в России проходили массовые «административные репрессии» против участников оппозиционных митингов.

«Я думаю, что это можно остановить, мы должны консолидировать общество, мы не имеем права оставить будущему поколению Россию в таком том виде, в котором в нее сейчас входит молодежь. Мы будем добиваться ликвидации неконституционных статей», — констатировал Пономарев.

Добиться изменений в стране можно «языком права», «языком протеста» и «языком персональной ответственности», отметил журналист Игорь Яковенко. Он пояснил, что нужно публично называть тех людей, которые принимают и реализовывают «репрессивные» законы, и привлекать их к ответственности с помощью международных правовых норм.