Жителя Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за комментарий в WhatsApp

Лейлекский районный суд Баткенской области Кыргызстана приговорил 30-летнего мужчину к четырем годам колонии общего режима из-за комментария в мессенджере WhatsApp. Об этом рассказал Интерфаксу представитель областного суда Аскар Баймуратов.

Мужчина осудили за разжигание межнациональной розни, приговор вынесли 30 января. Его адвокат Акылбека Осорова сообщил агентству, что задержание произошло 20 октября 2018 года после публикации комментария в одной из групп мессенджера под видео с конфликтным содержанием. Видеозапись выложил один из пользователей.

«Все участники группы, которая насчитывает 100 человек, начали комментировать, в том числе и мой подзащитный, но только его в тот же день задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности», — рассказал Осоров Интерфаксу.

Адвокат заявил, что намерен обжаловать решение. По его мнению, суд мог ограничиться предупреждением его подзащитному. Он считает, что лишение свободы является «несоизмеримо строгим» наказанием за комментарий в группе, где осужденный «публично никого не призывал» к межнациональной или межрелигиозной розни.

Киргизское издание Turmash без указания источников сообщает, что мужчина был осужден за то, что являлся администратором группы в WhatsApp «Эркектер» (с киргизского — «Воля») и самостоятельно создавал посты провокационного характера, в том числе загрузил видео с прямым призывом к насильственным действиям по отношению к представителям других национальностей. Издание отмечает, что мужчину обвинили по ч.1 ст.299 УК КР (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды).

О представителях каких национальностей говорилось в постах, не уточняется.

Ранее в Кыргызстане прошли несколько антикитайских акций. В частности, 17 января 2019 года новостное агентство Кыргызстана «Knews» сообщало, что в Бишкеке на площади Ала-Тоо прошел митинг против «китайской экспансии». В акции, по данным агентства, участвовали более 100 человек. Одним из требований ее участников было введение моратория на выдачу гражданства Кыргызстана гражданам Китая. До этого подобные акции проходили в конце декабря 2018 года и начале января 2019.