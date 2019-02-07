В Набережных Челнах оштрафовали несовершеннолетнего участника «бессрочного протеста» за раздачу шариков

Комиссия по делам несовершеннолетних в Набережных Челнах оштрафовала на 20 тысяч рублей 17-летнего участника «бессрочного протеста». Об этом он сам сообщил «ОВД-Инфо».

Его признали виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Ранее 1 января штраф в размере 20 тысяч рублей назначили еще двум участникам «бессрочного протеста» — Айрату Пантелееву и Василю Тарасову.

Суд посчитал несогласованной акцией флешбом активистов с раздачей листовок и воздушных шариков с надписью «Бессрочка».

Движение «Бессрочный протест» появилось после митингов против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года. Активисты из разных городов России начали выступать против неэффективной власти, пенсионной реформы и потребовали роспуска Роскомнадзора.