Глава СПЧ напомнил о праве исповедовать вероучение «Свидетелей Иеговы»

Граждане России имеют право на то, чтобы исповедовать вероучение «Свидетелей Иеговы», при этом организация с таким же названием запрещена и признана экстремистской, сообщил Интерфаксу глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Может ли он, будучи адептом вероучения "Свидетелей Иеговы", отправлять соответствующие религиозные культы, один или вместе со своими единоверцами? На этот вопрос тоже отвечает Конституция РФ — может», — сказал Федотов.

Он также заявил, что решение Верховного суда о признании организации экстремистской может быть пересмотрено. По словам главы СПЧ, приверженцы движения также могут создать новую организацию, которая соответствовала бы российским законам.

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«Это должно быть ясно всем — и гражданам, и правоприменителям. Если человек исповедует вероучение "Свидетелей Иеговы", он действует в своем праве и закон не нарушает», — рассказал глава СПЧ.

По его словам, для пересмотра по уже вынесенным решениям в отношении иеговистов необходимо исходить из материалов и доказательств в каждом конкретном случае, а также разбираться с тем, является ли их литература экстремистской.

«Некоторые заявляли, что им эту литературу подкинули — опять-таки, надо выяснять, подкинули ли. Если да, тот, кто это сделал, должен отправиться за решетку. Если нет, значит, решение правильное», — заключил Федотов.

Напомним, весной 2017 года Министерство юстиции России признало «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, около ее 100 материалов внесли в федеральный список запрещенных публикаций. Позднее суд постановил ликвидировать организацию и около 400 ее региональных отделений, а имущество передать в собственность государства.

Представители «Свидетелей Иеговы» направили в Совет по правам человека при президенте открытое письмо в связи с задержанием последователей учения по всей России. Они считают, что преследования верующих несправедливы и что в стране против них ведется «травля».