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В профсоюз Навального в Башкортостане обратилось более 150 бюджетников с жалобами на низкие зарплаты

Общество

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В Башкортостане в профсоюз политика Алексея Навального обратились 159 человек, сообщает «Idel.Реалии» со ссылкой на пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киру Ярмыш.

По ее словам, в Татарстане за помощью в профсоюз обратились 110 человек, в Чувашии — 63 бюджетника. «Больше всего жалоб поступает от младшего и среднего медицинского персонала», — добавила Ярмыш.

24 января Навальный объявил о создании профсоюза для борьбы за повышение зарплат бюджетников и для контроля за исполнением «майских указов» президента России Владимира Путина.

Над решением проблемы низких зарплат с бюджетниками будут работать юристы, журналисты и политики. По задумке Навального, сначала проект будет работать на группу «бюджетники, которых обманывают и которым недоплачивают зарплату», а после того как он начнет расти — «люди, которым платят меньше, чем должны».

Теги:
бюджетники, зарплаты, башкирия, навальный, ek
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