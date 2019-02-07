Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей «Псковскую ленту новостей» по статье о «злоупотреблении свободой информации»

Мировой суд Пскова оштрафовал информационный портал «Псковская лента новостей» на 200 тысяч рублей за публикацию расшифровки авторской программы журналистки Светланы Прокопьевой на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Как сообщает «МБХ медиа», издание признали виновным в злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП). Ранее по этой же статье оштрафовали на 150 тысяч рублей само «Эхо Москвы в Пскове».

В декабре прошлого года псковское управление Роскомнадзора выносило обеим редакциям предупреждение после выпуска «Репрессии для государства» о теракте в УФСБ в Архангельске. Во время эфира Прокопьева говорила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются.

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6 февраля стало известно, что региональный Следственный комитет возбудил из-за этих слов дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). В рамках него в тот же день у журналистки проходили обыски, после чего ее задержали и доставили на допрос. Прокопьеву отпустили под обязательство о явке.

Обыски с изъятием файлов с компьютера звукорежиссера также проходили и в редакции радиостанции.