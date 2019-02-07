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СК проверит ростовские органы опеки после изъятия детей из подмосковного приюта «Покров»

Общество

 

Следственный комитет по Ростовской области после публикаций СМИ начнет проверку региональных органов опеки, которые 30 января и 4 февраля забрали 15 детей из подмосковного социально-реабилитационного центра «Покров», говорится на сайте ведомства. 

4 февраля руководство православного приюта «Покров» написало на своей странице в фейсбуке о том, что органы опеки по Ростовской области приехали в приют в сопровождении родителей, у которых не без доверенностей на детей. 

Родители хотели забрать своих детей, несмотря на то, что подопечные не были подготовлены к переезду, а некоторые из них вовсе, как говорится в посте, высказали желание остаться в приюте. Также, по словам автора публикации, некоторые родители признали, что на них оказывали давление органы опеки. 

А на следующий день, 5 февраля, ростовское отделение «Комсомольской правды» опубликовало материал о событии с комментариями директора приюта Юлией Максимовой. «Это же дети, не вещи! Зачем им судьбы ломать? Что их ждет? В лучшем случае казенные стены», — говорила Максимова. 

Региональное министерство образования объяснило ситуацию тем, что во время проведения проверок в центре «Покров» органы опеки выявили ряд нарушений: в центре детям, в частности, запрещали звонить родителям чаще, чем раз в месяц. 

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова тогда назвала действия органов опеки «недопустимыми». Она подтвердила оказание давления на родителей детей со стороны органов опеки и пообещала, что будет следить за жизнеустройством детей, которые уехали вместе с родителями. 

Православный детский социально-реабилитационный центр «Покров» был создан в 2006 году при храме Покрова Пресвятой Богородицы в подмосковном селе Яковлево. Приют ориентирован на детей, родители которых по тем или иным причинам, не могут выполнять родительские функции.

Теги:
ростовская область, органы опеки, сироты, Подмосковье
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