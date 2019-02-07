Новым руководителем Ростуризма назначили сотрудницу пресс-службы президента

Премьер Дмитрий Медведев назначил новым главой Федерального агентства по туризму (Ростуризма) сотрудницу пресс-службы администрации президента Зарину Догузову. Об этом рассказали источники РБК, а после информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе кабмина.

Догузова с 2008 года работала в пресс-службе департаменте пресс-службы и информации правительства, а в 2012 году, когда Владимир Путин вновь стал президентом, перешла в управление президента по общественным связям и коммуникациям.

Как отмечает РБК, в администрации президента Догузова занималась в том числе информационным сопровождением различных международных и внутрироссийских мероприятий, как, например, Олимпиады в Сочи в 2014 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она также является членом наблюдательного совета центра «Амурский тигр», созданного Русским географическим обществом по инициативе Путина.

Прошлый руководитель Ростуризма Олег Сафонов, занимавший должность с 2014 года, был уволен 5 февраля. После этого Медведев поручил аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению на этом направлении.

Федеральное агентство по туризму с осени прошлого года, после банкротств крупных туроператоров, таких как «Натали турс» и DSBW-Tours, находится под управлением Минэкономразвития. Соответствующий указ подписал в сентябре президент России Владимир Путин. До этого Ростуризм находился под контролем Минкульта.