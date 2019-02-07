Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову продлили арест до 12 апреля

Киевский районный суд Симферополя продлил до 12 апреля арест крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК и ч.2 ст. 222.1 УК).

Во время судебного заседания Бекиров отрицал вину и утверждал, что в мае провел в Крыму один день, во время которого все время находился с родственниками, поскольку не мог передвигаться самостоятельно после операции на сердце. Бекиров — инвалид первой группы без одной ноги, перенес шунтирование сердца и болеет диабетом. Тем не менее, медкомиссия, которая осмотрела его уже после ареста, постановила, что болезни не препятствуют нахождению под арестом.

Эдем Бекиров. Фото: Антон Наумлюк / «Новая газета».

«Сегодня я, инвалид первой группы, нахожусь с таким обвинением и в таких условиях, —

постоянная слежка камеры в СИЗО, даже когда ходишь в туалет. Это унижает человеческое достоинство, меня просто хотят сломать, — показать, что я никто. Это идет ломка.

Я не адвокат, не знаю многих юридических моментов. Но моя вина не доказана, однозначно я скажу, что не совершал. У меня нет здоровья для того, чтобы взять сумку в 14 кг и передать ее человеку. Самый тяжелый груз, который я могу поднимать — это поллитровая бутылка.

Я в глаза не видел тротила, патрон, свидетеля. Пусть попробуют провезти хоть один патрон через погранпереход. Если я провез, надо разогнать всю таможенную и погранслужбу»,

— заявил Бекиров в суде и просил отправить его под домашний арест.

Однако судья удовлетворил ходатайство следователя, который настаивал на том, что Бекиров «может скрыться от органов следствия, может заниматься дальше преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и уничтожить улики». Защита намерена обжаловать решение.

Бекиров был задержан в ноябре российскими пограничниками при переходе админграницы из Херсонской области в Крым. По версии обвинения, в мае 2018 года он приезжал в Крым, где встретился с неким мужчиной, которому передал сумку с 14 кг взрывчатых веществ и патронов, и попросил ее спрятать.

ФСБ настаивает на том, что мужчина пришел в управление и рассказал об этом, после чего против Бекирова было возбуждено уголовное дело. Единственным свидетельством вины, по словам адвоката Исляма Велиляева, являются показания одного засекреченного свидетеля.