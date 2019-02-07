В Сирии погиб военнослужащий из Краснодарского края

В городе Тихорецке Краснодарского края 4 февраля прошли похороны 25-летнего контрактника Максима Плетнева, говорится на сайте городской администрации и в сообщении местной газеты «Тихорецкие вести». Он погиб на задании в Сирии, уточнили «Коммерсанту» в администрации Тихорецкого района, а также родственники самого Плетнева в разговоре с Русской службой «Би-би-си».

Глава района Сергей Захаров не стал говорить о подробностях смерти военнослужащего: «Сейчас я считаю бестактным тревожить его родителей расспросами. Опубликованные в интернете материалы очень расстроили семью Максима, люди просят не беспокоить их хотя бы сорок дней со дня гибели сына».

Ряд деталей привел в своей заметке в издании «Без формата» Олег Рыженко: по его данным, Плетнев атаковал противотанковыми управляемыми снарядами ракетную установку противников и пострадал от ответного удара. Видя летящую в него ракету, он остался на месте, чтобы уничтожить ракетную установку.

Рыженко уточнил «Коммерсанту», что об этом ему рассказали руководитель союза ветеранов боевых действий в Афганистане Андрей Чальцев и начальник военкома Тихорецкого района Виталий Купин. Те отказались от комментариев изданию. Однако «Би-би-си» настаивает, что тот лишь перепечатал первую версию заметки «Тихорецких вестей»: по их данным, газета впоследствии по непонятной причине удалила описание смерти контрактника.

Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Спустя три года, в сентябре прошлого года, сенатор Виктор Бондарев рассказывал, что за это время погибли 112 российских военных, причем половина из них из-за крушения самолета Ан-26 в аэропорту Хмеймим в марте прошлого года и из-за атаки сирийских ПВО по самолету-разведчику Ил-20.

СМИ также сообщали, что в Сирии на стороне правительственных войск также выступают российские наемники из «группы Вагнера», связанной с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Официальной статистики смертности среди них не сообщалось.

Так, в феврале прошлого года после авиаудара международной коалиции в Дейр-эз-Зоре погибли, по данным Reuters, около 100 наемников. Агентство также рассказывало, что причину гибели от семей нескольких из них пытались скрыть: по их данным, тела вернули спустя более семи недель после боя с указанием, что они погибли в другое время.