В армии США назвали 175 российских инструкторов в ЦАР наемниками «ЧВК Вагнера»

Командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер заявил, что Россия использует жесткие методы для обеспечения безопасности в Центральной Африке. Его слова на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил приводят РИА Новости и Интерфакс.

«Так, в Центральноафриканской республике Россия укрепила свое влияние путем расширения военного сотрудничества, в том числе путем безвозмездной передачи оружия, благодаря чему она получила доступ к рынкам и права на добычу полезных ископаемых», — сказал Вальдхаузер (цитата по РИА Новости).

По его словам, Россия усиливает влияние в стране в том числе через частные военные компании: «Я хотел бы отметить, что у "группы Вагнера" в Центральноафриканской республике сейчас 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента» (цитата по Интерфаксу).

О том, что Россия направляла в ЦАР 175 инструкторов, из которых 170 частных и 5 военных, в марте прошлого года сообщало министерство иностранных дел. Однако в июне «Новая» выяснила, что в стране находятся наемники «группы Вагнера», которую СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Расследователи проекта «Досье» также обнаружили текст заключенного осенью 2017 года соглашения между правительственными структурами ЦАР и связанной с Пригожиным компанией «М Инвест». Оно касалось разработки месторождений алмазов в префектуре Верхнее Котто.

В соглашении отмечалось, что российская сторона «может осуществлять платежи наличными», доставка которых «возможна только на частном самолете». А в феврале «Новая» узнала, что связанный с его семьей самолет не менее 28 раз был в Африке, из которых несколько раз на континент прилетал сам бизнесмен.

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Частные военные компании запрещены в России и должны преследоваться по уголовной статье о наемничестве (ст. 359 УК). Российские власти также отрицали существование в стране ЧВК и их деятельность в Африке.