Дерипаска проиграл в лондонском суде иск из-за «Трехгорной мануфактуры»

Высокий суд Лондона отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски из-за доли в «Трехгорной мануфактуре» и признал бывшего замглавы Минфина Владимира Чернухина реальным совладельцем компании. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на решение.

Миллиардер пытался оспорить решение Международного арбитражного суда Лондона, который в 2017 году признал Чернухина партнером Дерипаски по «Трехгорной мануфактуре» — компании, которой принадлежит одноименный комплекс зданий в Пресненском районе Москвы. Суд также обязал Дерипаску выплатить 95,2 млн долларов Чернухину.

Оба суда согласились с Чернухиным и признали, что тот в 2002 году передал Дерипаске контрольный пакет в кипрской компании Navio Holdings, владевшей зданиями, поскольку в 2002 году стал замминистра финансов, однако миллиардер не выполнил соглашения о выкупе доли за 100 миллионов долларов, а в 2010 году с помощью вооруженных охранников присвоил долю.

Представитель Дерипаски заявил Forbes, что тот будет использовать «все возможные правовые средства для обжалования решения суда с целью достижения справедливого результата». По его словам, Чернухин и его свидетели лгали в суде, а документ, который он использовал в качестве доказательства своей правоты, был подделкой.