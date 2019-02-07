МИД Франции поддержал поправки в директиву ЕС, которая усложнит строительство «Северного потока-2»

Представитель министерства иностранных дел Франции Агнес фон дер Муль заявила, что Париж поддержит поправки в газовую директиву ЕС, которые усложнят строительство «Северного потока-2», сообщает Reuters. Ранее об этом со ссылкой на источники писала газета Sueddeutsche Zeitung.

Голосование стран Евросоюза по вопросу об изменении Газовой директивы ЕС должно состояться 8 февраля. Источник газеты во французских дипломатических кругах утверждал, что Париж не хочет «усиливать зависимость от России и одновременно причинять ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия».

При этом Германия, как рассказали дипломатические источники Reuters, просит у представителей других стран выступить против изменений.

Газета также сообщила, что французский президент Эмманюэль Макрон отменил участие в Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной на 15–17 февраля. В рамках конференции планировалось его совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Поправки в газовую директиву иницировала Еврокомиссия в 2017 году. Они коснутся изменения правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы. Так, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода.

Строительство газопровода «Северный поток-2» протяженностью более 1200 км ведется по дну Балтийского моря и будет проводиться рядом с действующим газопроводом «Северный поток». Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро. Поскольку и поставщиком, и оператором является российский «Газпром», поправки Еврокомиссии усложнят ему работу.