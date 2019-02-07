Bellingcat: третий фигурант дела Скрипалей причастен к покушению с использованием яда типа «Новичок»

Третий подозреваемый по делу об отравлении Скрипалей, известный под именем Сергей Федотов, причастен к покушению на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году ядом типа «Новичок». Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и болгарской газеты «Капитал».

Расследователи выяснили, что человек с паспортом на имя Федотова посещал Болгарию в дни, когда Гебрев был отравлен: по их данным, 24 апреля 2015 года он прибыл из Москвы в курортный город Бургас, а уже вечером 28 апреля вылетел в Стамблу, откуда вернулся в Москву.

В тот же день, 28 апреля, Гебрева госпитализировали с тяжелым отравлением. Сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании также жаловались на ухудшение самочувствия. Позднее экспертиза Хельсинского университета установила применение вещества класса «Новичок».

В конце мая после выписки состояние Гебрева вновь ухудшилось и его вновь госпитализировали. Расследователи утверждают, что Федотов в эти дни вновь приезжал в Болгарию на три дня, а после вернулся в Москву через Сербию. Сам Гебрев предположил, что отравление могло быть связано с тем, что его компания поставляла оружие в Украину, а также якобы с возможными претензиями России на оружейный завод его компании.

По данным Bellingcat, третий подозреваемый в отравлении Скрипалей также является офицером Главного управления Генштаба, на которого зарегистрирован паспорт на имя Сергея Вячеславовича Федотова. Документы на это имя были созданы в 2010 году, а ранних упоминаний этого имени нет, отмечают расследователи. За это время, как утверждают расследователи, он много путешествовал по Европе, Азии и Ближнему Востоку, «часто появляясь за несколько дней до громких происшествий в местах рядом с ними».

7 февраля газета The Telegraph сообщала, что Федотов не покинул страну вместе с двумя другими подозреваемыми, Русланом Бошировым и Александром Петровым, а в последний момент отменил регистрацию на рейс и предположительно остался в стране еще на несколько дней. Расследование Bellingcat также подтвердило, что он отменил регистрацию «за несколько минут до вылета» и вместо этого спустя несколько дней через одну из стран Евросоюза вылетел в Россию .

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания считает, что к инциденту причастны сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России Руслан Боширов и Александр Петров. Россия все обвинения отрицает.

После этого Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, в которых говорится, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги. В документе Минфина США Боширов и Петров указаны как Анатолий Чепига и Александр Мишкин соответственно.