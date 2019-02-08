В Крыму по подозрению в вымогательстве и избиении предпринимателя задержан помощник постпреда Чечни

В крымском городе Саки в ночь с 5 на 6 февраля сотрудники полиции задержали Мурада Саидова, помощника постоянного представителя Чечни в Крыму. Об этом «Новой газете» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Саидов с группой из десяти человек прибыл в ресторан при отеле «Встреча» в Саках. Они встретились с предпринимателем Ибрагимом Алиевым, который также прибыл на встречу не один. Саидов предложил Алиеву отдать ему долю в своем гостиничном бизнесе. Тот ответил отказом. В результате завязалась драка, Алиев получил тяжкие телесные повреждения», — рассказал собеседник «Новой».

По информации экс-помощника вице-премьера Крыма Александра Талипова, Мурад Саидов, помимо прочего, предлагал Ибрагиму Алиеву «крышевание». Талипов публикует в своем фейсбуке задержания Саидова и его компаньонов. На фото видно, что среди изъятого у них оружия имеется как минимум три обычных пистолета, одно ружье и один золотой пистолет. Среди изъятых боеприпасов — патроны для оружия ограниченного поражения.

На встречу представители Чеченской республики прибыли на автомобиле Hummer с московскими номерами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже отреагировал на задержание Саидова.

«По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев. Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку. По полученной информации, изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы. У нас в стране на руках у населения миллионы единиц травматического и охотничьего оружия. Его владение и ношение с соблюдением закона, не является преступлением», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте»

По его словам, Саидов и Алиев давно знакомы, у них деловые отношения.

«Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствие с законом», — заявил Кадыров.

Официальной информации от правоохранительных органов о задержании в Крыму представителей Чечни пока не поступало.

Отметим, что конфликт в Саках — не первый с участием выходцев из Чечни на территории Крыма за последнее время. Так в декабре прошлого года на автозаправке ATAN под Симферополем произошла массовая драка с участием чеченцев и крымских татар. Всего в потасовке приняли участие 15 человек, двое из них получили ножевые ранения. Причиной драки, по информации местных СМИ, мог стать бизнес-конфликт.