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Британская полиция сообщила об опознании тела футболиста Эмилиано Салы

Общество

 

Тело мужчины, которое ранее обнаружили среди обломков самолета, найденных в проливе Ла-Манш, опознал британский коронер, погибшим является футболист Эмилиано Сала. Об этом сообщается на сайте полиции английского графства Дорсет. 

Тело футболиста доставили 7 февраля в Портлендский порт. Полиция оповестила о произошедшем семьи Салы, а также пилота Дэвида Ибботсона, который управлял самолетом. С семьями работают специально обученные сотрудники полиции по общению с родственниками погибших и пострадавших.

«Коронер продолжит расследование обстоятельств этой смерти при поддержке полиции Дорсета», — говорится в сообщении. 

О пропаже самолета, на борту которого находился футболист Сала, стало известно 22 января. Он вылетел из французского аэропорта «Нант-Атлантик» в столицу Уэльса Кардифф вечером 21 января, но спустя почти час береговые службы получили сигнал о его исчезновении с радаров. Обломки самолета обнаружили 4 февраля. 

Сала родился в Аргентине, откуда впоследствии переехал во Францию. С 2015 года он был форвардом «Нанта». В 19 матчах Чемпионата Франции по футболу 2018/2019 Сала забил за клуб 12 мячей.

В январе нападающий «Нанта» заключил контракт о переходе в «Кардифф» за рекордные для клуба 20 млн евро, и до этого вернулся в Нант, чтобы разрешить последние формальности перед окончательным переездом в Великобританию.

Теги:
гибель, самолеты, ла-манш, em
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