Минобороны России обратилось к США с призывом уничтожить ракеты и беспилотники по ДРСМД

В Минобороны России ознакомились с нотой Госдепартамента США о приостановке участия этой страны в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвали вернуться к его исполнению. Об этом сообщается на сайте российского министерства.

Для исполнения условий договора Россия обратилась к США с предложением уничтожить ряд вооружений, а именно:

развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанные для проведения запуска крылатых ракет «Tomahawk»;

ракеты-мишени, аналогичные по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности;

ударные беспилотники, подпадающие по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре термина «крылатая ракета наземного базирования».

«Хотим подчеркнуть, что США уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований Договора РСМД, и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных этим соглашением», — заявили в Минобороны России.

Напомним, 1 февраля о приостановке действия ДРСМД официально заявил Госсекретарь США Майк Помпео, а на следующий день о выходе России из договора объявил и президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИДа Сергеем Лавровым.

Путин сказал, что Россия начнет исследования для создания новых видов ракет – по данным «Коммерсанта» – на основе крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет «Циркон».

Лавров заявил, что США начали нарушать ДРСМД еще в 1999 году, когда начали испытания боевых дронов, подпадающих под описание наземных крылатых ракет. А в 2014 году в нарушение договора начали размещать в Европе пусковые установки, пригодные «без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк"».

О намерении США выйти из ДРСМД в октябре прошлого года заявил президент США Дональд Трамп, объяснив это тем, что, Россия нарушала договор «в течение многих лет». В частности, она якобы испытывала на запрещенную дальность крылатые ракеты 9М729.

Напомним, ДРСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.