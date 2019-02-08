В Екатеринбурге родители будущих первоклассников массово жалуются на незачисления в нужные школы

Около 500 будущих екатеринбургских школьников могут не попасть в выбранные их родителями образовательные учреждения из-за технической ошибки на сайте gosuslugi.ru. Об этом «Новой газете» сообщила мама одной из будущих школьниц Анастасия Темерещева.

«1 февраля в полночь на сайте Госуслуг открылась запись детей в первые классы, — объяснила она. — Разумеется, в это время родители сидели в готовности заполнять заявления, чтобы попасть в школу рядом с домом. Мне нужно было записать дочь в школу № 110. Заявление мы подали к 00:31. Однако вместо того, чтоб подтвердить запись, сайт выдал сообщение, что наше заявление находится в очереди на отправку в департамент образования Екатеринбурга».

Темерищева отметила, что подобный статус держался в течение шести часов. «А в 06:22 2 февраля пришло сообщение об ошибке отправки заявления в ведомство. Подавать повторное заявление было уже поздно: все места в школе уже были заняты», — рассказала она.

С аналогичной проблемой столкнулись и другие родители будущих екатеринбургских школьников. Всего речь идет о приблизительно 500 семьях. Некоторые из них записывали детей в школу через официальный портал администрации города, но тоже столкнулись с ошибкой.

Сейчас родители пишут заявления на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и депутатов Госдумы от региона. Тем временем, «горячую линию» по проблеме зачисления детей в первый класс открыла прокуратура Екатеринбурга. Сейчас надзорное ведомство работает с жалобами родителей.

Начальник екатеринбургского департамента образования Екатерина Сибирцева на специально созванном брифинге сообщила, что большинство заявлений было отклонено из-за ошибок самих родителей при заполнении. Ее слова приводит издание Е1.

Руководитель управления информации мэрии Екатеринбурга Александр Немтинов заявил, что во время подачи заявлений официальный портал администрации города был перегружен, но его работу восстановили через 30-40 минут.