WSJ: США планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреля

Пентагон планирует полностью вывести войска США из Сирии к концу апреля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

По информации издания, основная часть военных США будет выведена из Сирии в середине марта. Источники WSJ утверждают, что поддерживаемые Вашингтоном силы планируют скоро взять последние оплоты боевиков «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической в России) и в ближайшие недели сосредоточить внимание на выводе войск.

При этом, по данным издания, у США нет четкого плана по защите курдских ополченцев в Сирии. В начале января советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон называл обеспечение безопасности курдов одним из условий вывода войск из Сирии.

В Пентагоне WSJ сказали, что сроки вывода военных США из Сирии не обсуждают, а официальный представитель Госдепартамента страны сообщил, что установленного графика нет.

19 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он связал это с победой в стране над «Исламским государством» (организация запрещена и признана террористической в России). Через несколько дней в стране был подписан соответствующий указ.

СМИ также сообщали о планах США вывести войска из Афганистана, но позже власти страны эту информацию опровергли. В конце января 2019 года Трамп допустил вывод американских войск из Афганистана при условии урегулирования ситуации в стране.