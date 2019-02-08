Умер актер Сергей Юрский

В Москве умер актер и режиссер Сергей Юрский, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.

Юрскому было 83 года. Как заявили РИА Новости в театре, он находился в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году. С 1978 года он работал в Москве в Театре имени Моссовета. Там он поставил, в частности, спектакли «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие. С 1991 года играл в театре «Школа современной пьесы», а также делал там постановки.

Юрский сыграл в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и других.