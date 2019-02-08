В Кемеровской области при падении автобуса с шахтерами в кювет погибли шесть человек

В Кемеровской области перевернулся автобус, перевозивший шахтеров, в результате произошедшего шесть человек погибли, 16 человек получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Распадской угольной компании.

В департаменте охраны здоровья населения региона агентству сообщили, что всех пострадавших госпитализировали. Четыре человека, в том числе водитель автобуса, находятся в реанимации, 12 человек — в состоянии средней тяжести.

По информации источника агентства в экстренных службах Кемеровской области, автобус с шахтерами упал с высоты 40-45 метров. При этом в региональном управлении СК сообщили, что падение в кювет произошло с высоты около восьми метров приблизительно в 8:30 по местному времени (4:30 мск).

В связи с произошедшим ведомство возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как отмечает РИА Новости, по факту произошедшего начали проверку СК, региональная прокуратура и спецкомиссия угольной компании.