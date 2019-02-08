Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Канаде

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место на этапе Кубка мира, проходящем в канадском Кэнморе.

Some stunning biathlon to take the top 3 today for @7ohannesbo 🇳🇴, Christiansen🇳🇴 and Loginov 🇷🇺 in #CAN19! Join us for the flower ceremony coming soon live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/RaJNdxCjOK — IBU World Cup (@IBU_WC) February 7, 2019

Первое и второе места в гонке заняли норвежцы Йоханнес Бе и Ветли Кристенсен соответственно.

В начале января Логинов завоевал золотую медаль для российской сборной на этапе Кубка мира, который проходил в немецком Оберхофе. Это была первая победа России в текущем сезоне. Также в Германии Логинов вместе с Максимом Цветковым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко выиграл эстафету.