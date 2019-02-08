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Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Канаде

Спорт

 

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место на этапе Кубка мира, проходящем в канадском Кэнморе.  

Первое и второе места в гонке заняли норвежцы Йоханнес Бе и Ветли Кристенсен соответственно. 

В начале января Логинов завоевал золотую медаль для российской сборной на этапе Кубка мира, который проходил в немецком Оберхофе. Это была первая победа России в текущем сезоне. Также в Германии Логинов вместе с Максимом Цветковым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко выиграл эстафету. 

Теги:
em, биатлон
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