«Коммерсант»: Россия планирует отправить наблюдателей на выборы президента Украины вопреки запрету Киева

На президентских выборах, которые пройдут на Украине, будут присутствовать наблюдатели из России, несмотря на запрет Верховной рады страны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, первые россияне, которые состоят в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), прибудут в Киев 11 февраля. «Коммерсант» отмечает, что после того, как на Украине решили не пускать россиян на выборе в качестве наблюдателей, в организации рассматривали вариант не отправлять наблюдателей, но в конце концов от него отказались.

Издание утверждает, что 11 февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права под мандатом БДИПЧ прибудут в Киев для мониторинга будущих выборов.

«Коммерсант» отмечает, что их кандидатуры были выбраны, так как мужчин из России в возрасте 16–60 лет украинские пограничники часто не пускают в страну, а в данном случае на Украину едут женщины, являющиеся сотрудницами неправительственных организаций с целью — участия в международной мониторинговой миссии.

«Посмотрим, закроют ли они глаза на нарушение демократических процедур или примут меры, чтобы Киев вернулся к выполнению международных обязательств», — сказал источник издания в российском МИД.

Напомним, накануне Верховная рада Украины запретила гражданам России и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах. Как отмечает «Коммерсант», в принятом законе не говорится напрямую о России. Однако в нем сказано, что официальными наблюдателями на выбора в Украине не могут стать лица, которые являются гражданами «государства-агрессора» или «государства-оккупанта».

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал допустить российских наблюдателей в составе миссии от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его словам, в противном случае у россиян будут основания поставить под сомнение прозрачность выборов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатам на эту должность более 30 кандидатов. Среди них — действующий президент Украины Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.