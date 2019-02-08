«Вызывает много вопросов и споров». Операторы связи предложили провести учения для проверки законопроекта об автономном Рунете

Рабочая группа «Информационная безопасность», куда входят операторы связи, «Ростелеком», InfoWatch и другие компании, предложили сначала провести учения на сетях, чтобы проанализировать «актуальные угрозы», о которых идет речь в законопроекте сенатора Андрея Клишаса об автономном Рунете, сообщило РБК.

«Все участники обсуждения сходятся в том, что у него благие цели, но механизмы его реализации вызывают много вопросов и споров. Тем более, способы его реализации пока точно не прописаны. Поэтому пришли к тому, что участникам рынка надо организовать учения или что-то подобное, чтобы понять, как это все может быть реализовано на практике», — рассказала руководитель рабочей группы Наталья Касперская.

По информации РБК, на основании этих учений будет понятно, какие поправки необходимо внести в закон перед вторым чтением Госдуме. Дедлайн по подготовке предложений поставлен до 1 апреля, отметило издание.

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При этом газета «Коммерсант» узнала, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей раскритиковали предложения Клишаса. Глава союза Александр Шохин в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину выразил опасения о том, что на операторов связи и интернет-компании лягут расходы в размере не менее 2 млрд рублей по установке и обслуживанию оборудования для анализа трафика.

Шохин указывает, что задача по обеспечению «работоспособности интернета в России в случае отключения от зарубежных корневых серверов» неактуальна, поскольку в России уже есть 11 корневых серверов, и их вполне достаточно.

«Комиссия предлагает доработать законопроект, сохранив существующую систему компетенций госорганов, а также выработать порядок управления маршрутизацией трафика, распространив его только на субъекты критической инфраструктуры, но не на трафик абонентов, включающий фильмы, музыку, игры и т. п.», — говорится в публикации «Коммерсанта».

Напомним, 14 декабря прошлого года законопроект о создании инфраструктуры для автономной работы Рунета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций был внесен в Госдуму. В начале февраля принять в первом чтении законопроект рекомендовало правительство, отметив, что его необходимо доработать и устранить «неопределенности».

В документах сначала шла речь о том, что на реализацию законопроекта не понадобиться дополнительных денег, однако в федеральном бюджете на 2019-2021 годы на эти цели уже заложили средства в размере 1,8 млрд рублей, а Клишас сказал, что понадобится более 20 млрд рублей.