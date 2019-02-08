Российским паралимпийцам разрешили выступать под национальным флагом

Международный паралимпийский комитет условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) и разрешил использовать национальным флагом с 15 марта 2019 года. Об этом сообщили на пресс-конференции в Бонне.

«Как говорится, лучше поздно, чем никогда. "Послевосстановительные" критерии, содержащиеся в заявлении МПК, представляются нам в целом приемлемыми», — заявили в ПКР.

В комитете добавили, что восстановление позволит решать основные проблемы полноценной подготовки для участия сборных команд России в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.

ПКР временно отстранили 7 августа 2016 года на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На последних Паралимпийских играх в Южной Корее российских спортсменов допустили до соревнований в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов» (NPA).