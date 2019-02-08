Коломенскому активисту Вячеславу Егорову, выступавшему против мусорного полигона, предъявили обвинения

Коломенскому активисту Вячеславу Егорову, выступавшему против мусорного полигона в деревне Воловичи, предъявили обвинение в нарушении порядка организации или проведения митингов (ст. 212.1 УК), сообщила в фейсбуке его адвокат Мария Эйсмонт.

По ее словам, в обвинение добавили статью активиста на Яндекс.Дзене «Старт новой кампании дан: пора менять лозунги» о суде над политиками Дмитрием и Геннадием Гудковыми.

«Егоров пишет, что все могут прийти на открытое заседание. Но дело в том, что зал суда был такой маленький, что все туда не поместились. Они ожидали окончания процесса у здания суда.

Там, разумеется, не было ни лозунгов, ни сцены, ни звукоусилительной аппаратуры. Но это посчитали митингом. Это просто нонсенс», — добавила Эйсмонт в разговоре с «ОВД-Инфо».

Адвокат отметила, что ранее начальник полиции Коломны делал Егорову «намеки» на то, что если он не прекратит активистскую деятельность, то ему может грозить уголовный срок.

Читайте также Взбесившийся мусор. Борцы против свалки в Коломне оказались под плотным прессингом полиции и ФСБ

Вячеслава Егорова задержали 31 января после обысков в его доме. Обыски проходили еще у 14 активистов, у всех изъяли телефоны и компьютеры. На Егорова завели уголовное дело, поскольку за прошлый год на него составили три административных протокола о нарушении правил проведения массовых акций (ст. 20.2 КоАП).

В постановлении отмечалось, что дело возбудил лично глава подмосковного управления Следственного комитета Александр Иванов. 2 февраля Коломенский городской суд отправил активиста под домашний арест.

С марта прошлого года жители Коломны требуют остановить работу мусорного полигона «Воловичи» и не допустить строительства новой свалки. Протесты начались из-за ухудшения экологической обстановки: местные жители отмечали усилившийся запах сероводорода, в реках и озерах стала гибнуть рыба, дети стали жаловаться на плохое самочувствие.