Председатель «Яблока» вновь попросила генпрокурора проверить законность раскопок в Сандармохе

Депутат законодательного собрания Карелии и председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить археологические работы, которые проводило Российское военно-историческое общество (РВИО) в Сандармохе, сообщила газета «Коммерсант».

Слабунова обеспокоена тем, что работы шли с нарушением положений ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия народов РФ», а у РВИО не было лицензии на проведение научно-исследовательской работы в лесном урочище.

Председатель попросила Чайку не перенаправлять ее обращение в прокуратуру Карелии, как это было с ее прошлым заявлением, потому что, по словам Слабуновой, вместо ответа ей пришли «отписки».

Предыдущее обращение было отправлено в октябре 2018 года. Тогда депутат указывала на то, что у РВИЛ не было лицензии на работы в Сандармохе. При этом глава партии «Яблоко» отмечала, что председателем РВИО является министр культуры Владимир Мединский, который часто повторяет, что «критерием оценки событий могут быть только национальные интересы страны».

«В условиях, когда право формулировать такие интересы пытается приватизировать узкая группа лиц, мотивы совершаемых в Сандармохе действий можно усмотреть только в желании переписать историю этого места, а вместе с ней и историю нашей страны, оправдать палачей», — заявляла политик.

Российское военно-историческое общество начало раскопки в карельском Сандармохе в конце августа. Члены экспедиции утверждают, что на месте захоронены узники финских лагерей и солдаты Красной армии. Российские и финские историки называли эту гипотезу политически мотивированной. По мнению сотрудников правозащитного центра «Мемориал», в Сандармохе находятся останки репрессированных советских граждан. В РВИО заявляли, что работы велись на законных основаниях, с разрешения местных властей.