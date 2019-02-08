«Есть только один вопрос»: Песков прокомментировал расследование Bellingcat о третьем фигуранте дела Скрипалей

В Кремле поставили под сомнение достоверность информации, опубликованной в совместном расследовании Bellingcat и The Insider, о третьем подозреваемом по делу Скрипалей, известном под именем Сергей Федотов, сообщает ТАСС.

«Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, соответствует ли действительности вообще, не знаем, на чем основывались составители этой информации, мы не знаем, насколько они компетентны, кто они и вообще правда ли это все», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у Кремля «есть только один вопрос»: «Как могло в 2015 году остаться незамеченным использование некоего боевого отравляющего вещества в Европе, почему об этом узнали только сейчас?».

В расследовании журналистов говорится о том, что Сергей Федотов причастен к покушению на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году. По их данным, человек с паспортом на его имя посещал Болгарию в дни, когда бизнесмен был отравлен. Позднее экспертиза установила применение вещества класса «Новичок».

По данным Bellingcat, третий подозреваемый в отравлении Скрипалей является офицером Главного управления Генштаба, на которого зарегистрирован паспорт на имя Сергея Вячеславовича Федотова.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта прошлого года. Великобритания считает, что к инциденту причастны сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России Руслан Боширов и Александр Петров. Россия все обвинения отрицает.

Ранее газета The Telegraph сообщала, что Сергей Федотов не покинул страну вместе с Русланом Бошировым и Александром Петровым. По информации издания, в последний момент он отменил регистрацию на рейс и предположительно остался в стране еще на несколько дней.