ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Совет директоров Центрального Банка России оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, сообщается на сайте регулятора.

«С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года», — отмечается в пресс-релизе.

В ЦБ отметили, что с момента предыдущего заседания Совета директоров денежно-кредитные условия существенно не изменились, а динамика процентных ставок на различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной. Кроме того, Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2–1,7% в 2019 году.

С 2014 года уровень процентной ставки по основным операциям ЦБ неизменно оставался на уровне 7,25%, пока финансовый регулятор в сентябре 2018 года не поднял его на 25 базисных пункта. В декабре ЦБ прошлого года ЦБ снова поднял ставку на 0,25%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2019 года.