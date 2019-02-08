Казанская прокуратура начала проверку сообщений о домогательствах педагога и тренера ЧГК к ученицам

Прокуратура Казани начала проверку сообщений СМИ о педагоге и тренере школьных команд по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» Айрате Мухарлямове, которого заподозрили в домогательствах и сексуальном насилии по отношению к ученицам.

Обращение от главного редактора издания «Площадь свободы» Ксении Лукичевой приняла помощник прокурора города Дина Зиганшина. Журналистка со слов сотрудницы прокуратуры пояснила «Новой газете», что сам факт принятия обращения означает, что проверка началась.

В прокуратуре Татарстана «Новой газете» отказались предоставить комментарий, сославшись на то, что региональное ведомство работает с федеральными изданиями только через Генеральную прокуратуру.

5 февраля издание «Площадь свободы» опубликовало материал, в котором несколько девушек рассказали, как Мухарлямов спаивал их и приставал во время поездок на турниры ЧГК.

Так, он попросил одну из девушек «доставить ему удовольствие», на тот момент ей было 15 лет. По словам девушки, Мухарлямов положил ее руки к себе на гениталии, после чего силой поставил на колени и «засунул член в рот». Практически сразу девушке удалось вырваться и убежать.

Директоры учреждений, где работал Мухарлямов, не слышали о случаях домогательств и отзывались о нем, как о хорошем педагоге и тренере. В пресс-службе мэрии заявляли, что за время его работы в гимназии № 19 от учеников и родителей жалоб не поступало.

Мухарлямов заявлял, что во время его поездок с детьми «ничего такого не было».

После публикации материала, по информации «Площади свободы», учителя лицея им. Лобачевского, где также работал Мухарлямов, начали писать на него положительные характеристики. Сам Мухарлямов стал связываться с девушками, в том числе с теми, кто не был героинями материала, и пытался узнать, действительно ли они считают, что он к ним домогался.