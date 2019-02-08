РБК: сотрудники СК единогласно решили перечислить часть зарплаты на установку скульптуры архангела Михаила

Сотрудники Следственного комитета (СК) «приняли единогласное решение» в течение трех месяцев отчислять 0,5% своего денежного содержания на установку в Москве скульптуры архангела Михаила, который является покровителем ведомства, сообщило РБК со ссылкой на письма руководителя управления учебной и воспитательной работы СК Сергея Петрова.

В документе отмечается, что взнос с одного человека составит примерно 1,5 тысячи рублей. Петров отмечает, что сбор денег будет проходить «централизованно»: составят списки участников и назначат ответственных.

Сам памятник установят в Техническом переулке возле нового здания Следственного комитета. Примерная стоимость проекта — 13 млн рублей. Композиция представлять трехметровую бронзовую фигуру с копьем и змеей.

«Она не только будет способствовать духовно-нравственному воспитанию молодежи, но и украсит собой прилегающую к новому зданию территорию и архитектурный облик квартала», — говорится в письме.

Напомним, решение о том, что архангел Михаил станет покровителем СК, было принято в 2016 году. Его одобрил патриарх Кирилл по просьбе главы комитета Александра Бастрыкина.