«Мемориал» признал члена «Открытой России» Анастасию Шевченко преследуемой по политическим мотивам

Правозащитный центр (ПЦ) «Мемориал» признал члена «Открытой России» Анастасию Шевченко, обвиняемую в участии в «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК), преследуемой по политическим мотивам. Об этом говорится в заявлении «Мемориала», которое оказалось в распоряжении «Новой газеты».

«Преследование Анастасии Шевченко является политически мотивированным. Ее преследуют, чтобы она недобровольно прекратила публичную деятельность политического активиста и критика власти или изменила ее характер», — говорится в заявлении «Мемориала».

В центре добавили, что активистов привлекают к административной и уголовной ответственности только на том основании, что их действия осуществлялись якобы в связи с деятельностью «нежелательной организации».

Преследование Шевченко, по мнению ПЦ, является частью государственных репрессий по отношению к «Открытой России», связанной в глазах властей с фигурой бизнесмена Михаила Ходорковского.

«Деятельность “Открытой России” является ненасильственной и законной оппозиционной, правозащитной активностью», — подчеркнули в «Мемориале».

В январе против Анастассии Шевченко было возбуждено первое в России уголовное дело по ст. 284.1 УК. 21 января у нее и еще нескольких активистов в Ростове-на-Дону и Татарстане прошли обыски, а 23 января ее поместили ее под домашний арест. 30 января Шевченко предъявили официальное обвинение. В тот же день ее старшая дочь попала в реанимацию с обструктивным бронхитом, на следующий день она скончалась.

Преследование активистов «Открытой России» началось после того, как в апреле 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными две организации, зарегистрированные в Великобритании, которые были связаны с Михаилом Ходорковским. В «Открытой России» отмечали, что не имеют отношения к британским организациям, поскольку российское движение не зарегистрировано и действует только на территории России.