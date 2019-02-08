Нефтяная компания Total эвакуировала своих сотрудников из Венесуэлы

Сотрудники нефтяной компании Total были эвакуированы из Венесуэлы на фоне политического кризиса в стране и американских санкций, привел Reuters слова главы компании Патрика Пуянне.

«Очевидно, что наш приоритет — безопасность всех наших людей, и мы эвакуируем всех с прошлого понедельника», — сказал Пуянне.

На сайте Total указано, что в Венесуэле работает около 50 сотрудников. Однако, по информации Reuters, на работе оставалась только часть административного персонала, который теперь будет эвакуирован.

Пуянне добавил, что теперь компания будет заниматься управлением бизнеса в Венесуэле не из США, а из Европы. На данный момент часть счетов Total в Венесуэле заблокированы из-за американских санкций, отметил глава компании.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», а позднее объявили о санкциях в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Россия выступает в поддержку его правительства.