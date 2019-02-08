Россия отказалась посылать наблюдателей на выборы на Украине

Москва не будет посылать российских наблюдателей на предстоящие выборы на Украине из «соображений безопасности», говорится в заявлении на сайте МИД России.

«Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах Президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления», — отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что отказ россиянам в аккредитации в рамках Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, является «антидемократичным».

«Тем самым причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей «золотого стандарта» принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», — дали свою оценку в российском МИД.

Напомним, накануне Верховная рада Украины запретила гражданам России и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах. Как отмечает «Коммерсант», в принятом законе не говорится напрямую о России. Однако в нем сказано, что официальными наблюдателями на выбора в Украине не могут стать лица, которые являются гражданами «государства-агрессора» или «государства-оккупанта».

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал допустить российских наблюдателей в составе миссии от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его словам, в противном случае у россиян будут основания поставить под сомнение прозрачность выборов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатам на эту должность более 30 кандидатов. Среди них — действующий президент Украины Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.