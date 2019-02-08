Суд в Херсоне продлил на два месяца арест журналисту Кириллу Вышинскому

Херсонский городской суд продлил до 8 апреля арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

Защита намерена обжаловать решение суда. Кроме того, адвокат подал апелляцию на содержание Вышинского под стражей в Верховный суд Украины. Ее рассмотрение назначено на 20 марта.

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Кирилла Вышинского арестовали в мае прошлого года. Украина обвинила его в государственной измене и публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России. Журналисту может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналиста (ст. 144 УК) и о привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ст. 299 УК).

Вышинский является гражданином Украины и России одновременно.