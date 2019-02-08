YouTube потребовал от «Крым.Реалии» удалить видеоролик о преследовании крымчан по делу «Хизб ут-Тахрир»

Видеохостинг YouTube потребовал от проекта «Крым.Реалии» удалить видеозапись радиопрограммы о преследовании в Крыму украинцев по обвинению в связи с религиозной организацией «Хизб ут-Тахрир» (признана в России террористической и запрещена).

«Роскомнадзор добавил следующий URL адрес в запрещенный список материалов. Если вы не удалите контент, компания Google будет вынуждена его заблокировать», — говорится в письме YouTube, которое приводит «Крым.Реалии».

Видеозапись радиопрограммы «Куда катится дело “Хизб ут-Тахрир”» была опубликована на YouTube-канале «Крым-Реалии» в июне 2016 года. В эфире ведущий обсуждал с адвокатом Александром Попковым судебный процесс над крымчанам по делу «Хизб ут-Тахрир», в том числе о крымскотатарском правозащитнике Эмире-Усейне Куку.

Как отмечает «Крым.Реалии», редакция написала письмо в YouTube и сообщила, что видео не содержит запрещенной символики и призывов к нарушению закона или массовым беспорядкам. Издание добавило, что деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории Украины не запрещена. В компании не ответили на письмо редакции.

6 февраля Роскомнадзор потребовал от украинского проекта «Центр журналистских расследований» удалить размещенный на YouTube канале видеосюжет о преследовании Куку по обвинению в причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир». По мнению ведомства, в ролике содержались призывы к экстремизму и пропаганда этой организации.

Партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанная в России и странах СНГ террористической, появилась в Палестине в 1953 году как одно из движений за «чистый ислам». Ее сторонники призывают к созданию Халифата в исламском мире. По данным центра «Сова», с 2004 по 2017 годы в России осудили 296 членов организации, в последние годы число приговоров заметно выросло.