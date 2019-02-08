Пропавшего после обысков жителя Дагестана обнаружили в суде

Жителя Дагестана Абдулу Магомедова, которого в ночь с 4 на 5 февраля задержали силовики, обнаружили в Хасавюртовском районном суде. Об этом «Новой газете» рассказали в правозащитном центре «Мемориал» со ссылкой на родственников пропавшего.

По информации центра, в отношении Магомедова возбудили уголовное дело по ч.1 ст.208 (создание незаконного вооруженного формирования) и ч.3 ст. 222 (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой) УК РФ.

В рамках этого уголовного дела проходят еще два жителя Дагестана — Ханмагомед Исубов и Сергей Коурдаков. По версии следствия, Коурдаков вовлек Магомедова и Исубова в бандгруппу, которая планировала присоединиться к террористическим группировкам в Сирии, либо нападать на сотрудников силовых структур и госслужащих на территории Дагестана. В отношении Магомедова и Исубова избрана мера пресечения в виде заключении под стражу на два месяца. Они оба признали свою вину.

Напомним, об исчезновении Магомедова стало известно 7 февраля. В «Мемориале» утверждали, что молодого человека забрали непредставившиеся силовики, после того как во время обыска в доме Магомедова якобы нашли гранату.