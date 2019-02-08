Активистка «Открытой России» из Казани рассказала об угрозах сотрудников Центра «Э» завести на нее уголовное дело

Активистка «Открытой России» из Казани Гульназ Равилова рассказала на своей странице в фейсбуке о давлении на себя и своих родителей со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму.

По словам активистки, 31 января сотрудники Центра «Э» пришли по месту ее прописки, чтобы вызвать в отделение полиции для составления административного протокола.

Дверь сотрудникам полиции открыл отец Равиловой. По словам активистки, они начали угрожать ему возбуждением против Равиловой уголовного дела, а также «наговорили гадостей про Михаила Ходорковского» и «Открытую Россию».

4 февраля отцу Равиловой позвонил человек, представившийся заместителем начальника ФСБ Маратом Рауфовичем, и позвал его на беседу в полицию. Как пишет Равилова, с ее отцом разговаривали до девяти часов вечера, показывали ему материалы якобы готовящегося уголовного дела.

Читайте также Два государства. О законе сохранения мыслепреступлений

«Если до десяти вечера я напишу заявление куда-то в Москву о выходе из какой-то несуществующей британской организации и дам комментарии какой-то пресс-службе, то “мы все забудем, как страшный сон”», —рассказала Равилова.

Действия сотрудников центра «Э» девушка назвала «политически мотивированным преследованием и давлением за открытое выражение своего мнения».

Накануне правозащитники предупредили, что в России формируются условия для новой «репрессивной кампании» по отношению к политическим и общественным активистам. По их словам, одной из первых жертв «реперссий» является член «Открытой России» Анастасия Шевченко.

В январе против нее было возбуждено первое в России уголовное дело по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК), она находится под домашним арестом. «Мемориал» признал Шевченко преследуемой по политическим мотивам.

Преследование активистов «Открытой России» началось после того, как в апреле 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными две организации, зарегистрированные в Великобритании, которые были связаны с Михаилом Ходорковским. В «Открытой России» отмечали, что не имеют отношения к британским организациям, поскольку российское движение не зарегистрировано и действует только на территории России.