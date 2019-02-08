Путин назначил нового начальника Центра «Э»

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майора Олега Ильина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Повышение получила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее сделали помощником главы министерства.

Кроме того, глава государства освободил от должностей девять генералов, в том числе начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергея Диденко, старшего помощника председателя СК Ирину Зейберт, начальника УФСИН по Кировской области Владимира Никитеева и других.

Напомним, прежний руководитель центра «Э» Тимур Валиулин подал в отставку в конце декабря 2018 года. По данным источников «Коммерсанта», уход Валиулина связан с тем, что он не указал в декларации за 2011 год наличие недвижимости в Болгарии. Этот факт стал известен после бракоразводного процесса генерала весной 2018 года. Более того, собеседники газеты уверены, что в качестве причины увольнения будет указана «утрата доверия».

Валиулин служил в органах внутренних дел с 1988 года. Начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД он был назначен в сентябре 2012 года. Он также внесен в американский санкционный список.