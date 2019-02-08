В мэрию Москвы подали заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова

В правительство Москвы подали заявку на проведение 24 февраля марша памяти убитого политика Бориса Немцова, говорится на сайте движения «Солидарность».

Демонстрация планируется от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова. Заявленное число участников — до 30 тысяч человек.

Цель мероприятия, по словам заявителей, — «выразить солидарность и поддержку идеям, демократическим ценностям и целям общественно-политической деятельности и наследия Бориса Немцова, включая осуждение политических репрессий и нарушений прав и свобод человека».

Организаторами марша выступили представители «Солидарности», «Парнаса», «Яблока», Фонда борьбы с коррупцией, «Партии Перемен», «Либертарианской партии», «Партии 5 декабря» и правозащитного центра «Мемориал».

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзат Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима. Родные Немцова считают, что преступление не раскрыто, поскольку не назван заказчик убийства.