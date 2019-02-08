В Татарстане ликвидировали нарколабораторию, которая работала под видом благотворительного фонда

В Набережных Челнах ликвидировали лабораторию по изготовлению наркотического вещества «мефедрон», которую оборудовали в подсобном помещении благотворительного фонда. Об этом сообщается на сайте МВД по республике Татарстан.

По данным полиции, предполагаемым лидером группы по производству наркотика был ранее судимый 23-летний молодой человек, который «вовлек в противоправную деятельность двоих родственников в возрасте 23 и 26 лет». Они распространяли мефедрон через нелегальный интернет-магазин.

«К работе в фонде привлекались и несовершеннолетние “волонтеры”, которых организатор заставлял заниматься сбором денег в общественных местах городов Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Мамадыш», — говорится в сообщении МВД.

Собранные деньги, согласно данным полиции, частично шли на благотворительные цели, однако большая часть из них использовалась в личных целях, в том числе для покупки компонентов для изготовления наркотиков.

Полицейские задержали всех трех участников группы, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК. В ходе обысков было изъято более 5 килограммов мефедрона, более 40 литров прекурсоров (химическое соединение, из которого получают необходимый препарат — ред.) в жидком виде и около 100 граммов в виде порошка.

Во дворе частного дома обнаружили «Газель», в котором сушился наркотик. По месту жительства предполагаемого организатора группы изъяли деньги в размере 150 тысяч рублей и двухмесячного тигренка. Решается вопрос по поводу его дальнейшего содержания.