В Махачкале журналиста доставили в отдел полиции из-за съемки задержаний прихожан у мечети

В Махачкале задержали корреспондента дагестанского издания «Новое дело» Идриса Юсупова во время съемки рейдовых мероприятий у мечети на улице Генерала Омарова, сообщается на сайте издания.

«Когда люди выходили из мечети, полицейские проходили к ним, проверяли документы. Когда они начали делать это грубо, я стал снимать это все на телефон.

Полицейским это не понравилось, они требовали прекратить съемку, якобы потому что я по закону не имею право снимать действия сотрудников правоохранительных органов», — рассказал Юсупов «Кавказ.Реалии».

По его словам, полицейские решили доставить его в отдел полиции, несмотря на то, что он продемонстрировал журналистское удостоверение. В пресс-службе МВД Дагестана заявили, что полицейские «могли усомниться в подлинности предъявленных документов».

Вместе с Юсуповым в отделение МВД по Советскому району Махачкалы доставили еще пять человек. Там у журналиста изъяли смартфон. Его освободили без объяснения причин, остальные задержанные остались в полиции. В пресс-службе МВД действия сотрудников правоохранительных органов назвали «оперативно-профилактическими мероприятиями».

Как пишет «Кавказский узел», в декабре 2017 года и январе 2018 года на улице Генерала Омарова по пятницам регулярно задерживали прихожан салафитской мечети. Правозащитники считают это способом давления на салафистску общину и «катализатором радикализации ее представителей».